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بيان لشباب الإخوان ينقلب على قيادات الجماعة:لن نسمح بضياع الجماعة تحت هوائكم

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بيان لشباب الإخوان ينقلب على قيادات الجماعة:لن نسمح بضياع الجماعة تحت هوائكم بيان لشباب الإخوان ينقلب على قيادات الجماعة:لن نسمح بضياع الجماعة تحت هوائكم
أصدر شباب الإخوان بيانا مذ قليل، أعلنوا فيه الانقلاب على القيادة القديمة للجماعة، وكشفوا فيه عن مخالفات للتنظيم، ومحاولات للسيطرة على الجماعة.

وقال بيان شباب الإخوان إن ما أسمه "ميراث الجماعة " الذى أسسه حسن البنّا لن نسمح أن يضيع تحت هوى باحثين عن سيطرة أو راغبين فى سكون و مهادنة.

وأعلن بيان شباب الإخوان التصعيد قائلا: "نؤكد أن السلمية الاستسلامية المطلقة تم تجاوزها – والتى تدعو لها قيادات مكتب الإرشاد القديم-، وأن السلمية المرادة كما نعيها هى عدم الدخول مع المجتمع فى صراع" - على حد قولهم -.

وأعلن شباب الجماعة أن إزاحة ما أسمته "النهج الثورى" بإعادة رسم هيكلها بإجراءات غير شرعية متجاوزة إرادة الجمعية العمومية للجماعة التى اختارت ممثلين جدد عنها أو باستمالة بعضها لحساب طرف ليس من نهجهم، ويدفع ذلك لإيجاد حالة من اليأس والاحباط من شأنها شق وحدة الجماعة.

ودعا شباب التنظيم إلى الالتزام بالقواعد الشورية فى الجماعة، والالتزام بما أفرزته الانتخابات الأخيرة، و فتح الباب أمام جيل جديد للتنظيم.
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مصر 365