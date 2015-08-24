"الجيزة" توقع غرامات على المقاولين المسئولين بمرافق الخط الثالث للمترو

قال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء، أنه سيتم توقيع غرامات على بعض المقاولين العاملين بتحويل مرافق المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضاف نائب المحافظ فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المقاولين لم يلتزموا بالعقود والتى تنص على رد الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال تحويل المرافق قبل البدء فى أعمال الحفر، مما ترتب عليه سوء حالة الشوارع بجامعة الدول العربية.

وأشار "الهراس"، أنه يتم عقد اجتماعات دورية من قبل أجهزة المحافظة وممثلى هيئة مترو الأنفاق وإدارة المرور لبحث أماكن التحويلات المرورية أثناء بدء الحفر.

يذكر أن الخط الثالث من المرحلة الثالثة للمترو، يبلغ 7.1 كم وتمتد من محطة الكيت كات مروراً بمنطقـة المهندسـين وبـولاق الدكرور حتي جامعة القاهره وتشتمل على 5 محطـات (3 محطات نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية) وهي" التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول – بولاق الدكرور - جامعة القاهــرة" .

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