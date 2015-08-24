المتحدث باسم أفراد الشرطة بالشرقية: الداخلية اتهمتنا بالانتماء للإخوان.. و”حقوقنا هناخدها”

قال وليد المحمودي، المتحدث باسم أفراد الشرطة بالشرقية، أن اعتصام أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، جاء من أجل المطالبة بحقوقنا، واتهمتنا وزارة الداخلية بأننا ننتمي لجماعة الإخوان.

وأضاف “المحمودي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، وزارة الداخلية وصفت المتظاهرين من أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية بأنهم قلة من الإرهابيين، مؤكداً على قيامه بتقديم شكوى إلى رئاسة الجمهورية ضد وزارة الداخلية بعد ذلك الاتهام.

وأوضح “المحمودي” مطالبنا كأفراد وأمناء شرطة تم تسليمها لوزير الداخلية منذ 22 يوليو الماضي، وطالبنا رئاسة الوزراء ووزير الداخلية السابق بحقوقنا ولم يتم الرد حتى الآن، مشدداً “حقوقنا هناخدها رغم تعنت الدولة ضدنا”.

وطالب “المحمودي” بمندوب من رئاسة الجمهورية لحضور مفاوضاتنا مع وزارة الداخلية، مؤكداً على استمرارهم في الاعتصام حتى تنفيذ المطالب.