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مهندس ينتحر بالقفز من الدور الرابع بمعهد أورام دمنهور لسوء حالته النفسية

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مهندس ينتحر بالقفز من الدور الرابع بمعهد أورام دمنهور لسوء حالته النفسية مهندس ينتحر بالقفز من الدور الرابع بمعهد أورام دمنهور لسوء حالته النفسية
شهدت، قبل قليل، مدينة دمنهور بالبحيرة حادثا مؤسفا، حيث انتحر مهندس فى العقد الرابع من العمر بالقفز من الدور الرابع بمعهد الأورام بدمنهور.

وكان العميد خالد عبد الحميد، رئيس مباحث البحيرة، تلقى إخطارا من المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، يفيد بقيام "جاسر عبد الخالق محارب مسعود" مهندس ومقيم مركز حوش عيسى بالانتحار بالقفز من الدور الرابع بمعهد الأورام بدمنهور، نظرا لسوء حالته النفسية بسبب مرضه بورم فى الكبد، وانتقل على الفور لمكان الحادث المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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