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"راعى" يقتل عاملا بخنجر بعد مشادات بينهما بمرسى علم

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"راعى" يقتل عاملا بخنجر بعد مشادات بينهما بمرسى علم "راعى" يقتل عاملا بخنجر بعد مشادات بينهما بمرسى علم
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم، من إلقاء القبض على راعى أغنام قام بقتل عامل بسلاح أبيض "خنجر" بعد مشادة بينهما أخرج على إثرها الراعى خنجره فقتله.

وتلقى اللواء على عامر، مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد شريف جلال رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم، يفيد بتمكنه والنقيبين رامى الجندى وإسلام ياسين معاونى مباحث القسم من إلقاء القبض على "طاهر. ع. س" 27 راعى أغنام من مدينة الشلاتين بعد قيامه بقتل "محمد. ع" 40 سنة من مدينة مرسى علم، حيث قام بقتله بخنجر بعد مشادة نشبت بينهما أثناء مرور الأول بسيارة ضايق أثناء مروره الثانى، وقام الأول بقتله بخنجر.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القصير المركزى وسط حراسة مشددة، بعد أن اعترض الأهالى طريق سيارة الإسعاف معترضين على نقلها للقصير، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365