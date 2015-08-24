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الأهلي يتأهل رسميا لنصف نهائي الكونفدرالية بعد تعادل النجم الساحلي التونسي مع الملعب المالي 1-1

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الأهلي يتأهل رسميا لنصف نهائي الكونفدرالية بعد تعادل النجم الساحلي التونسي مع الملعب المالي 1-1 الأهلي يتأهل رسميا لنصف نهائي الكونفدرالية بعد تعادل النجم الساحلي التونسي مع الملعب المالي 1-1

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميا، إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد تعادل فريق النجم الساحلي التونسي مع مضيفه الملعب المالي بهدف واحد لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد “موديبو كيتا” بالعاصمة المالية “باماكو”، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمسابقة.

وارتفع رصيد النجم الساحلي التونسي إلى 10 نقطة ليحتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي متصدر المجموعة برصيد 10 نقاط أيضا، فيما أصبح رصيد الملعب المالي خمس نقاط في المركز الثالث، ثم الترجي التونسي في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط، وذلك قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات، ليتأكد بشكل رسمي تأهل فريقي الأهلي والنجم الساحلي إلى المربع الذهبي للكونفدرالية.

تقدم النجم الساحلي بهدف في الدقيقة 64 عن طريق لاعبه الغيني الخالي بانجورا، ثم تعادل الملعب المالي في الدقيقة 95 من خلال تسددة قوية للاعب مامادو كوليبالي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا خارج الديار أمس السبت على مضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف سجله المهاجم الغاني جون أنطوي.

ويلتقي الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع الملعب المالي بعد أسبوعين في القاهرة، بينما يلعب النجم الساحلي مع مواطنه الترجي.

أ.ش.أ

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