أخبار مصر للساعة10.."دار الهندسة": الانتهاء من تنمية محور السويس 2030

نشر "اليوم السابع"، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها، تأكيد يحيى زكى الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة، أن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس سينتهى بالكامل في عام 2030.

وأضاف زكى فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن المشروع سيتضمن إنشاء 3 مناطق اقتصادية فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بجانب تطوير ميناءى شرق بورسعيد والعين السخنة، وإنشاء 4 أنفاق لربط شرق القناة بغربها 2 منهم للقطارات والباقى للسيارات، بالإضافة لربط القنطرة بالمناطق الزراعية وإنشاء مناطق للصناعات الغذائية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة دار الهندسة إن 7 شركات وطنية بالتنسيق مع هيئة قناة السويس ستقوم بأعمال الإنشاءات اللازمة فى تطوير المنطقة، مؤكداً أن قناة السويس تقع على مسار التجارة العالمية وما تهدف إليه الشركة هو خلق مناطق عالمية للخدمات البحرية والصناعية والتجارة، وإنشاء 3 مناطق اقتصادية فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأضاف أن محور قناة السويس سيتضمن مناطق صناعية وخدمة سفن وخدمات تكنولوجيا المعلومات ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس، لافتاً إلى أن هيئة قناة السويس ستكون مسئولة عن عمليات التكريك اللازمة لتطوير الموانئ.

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