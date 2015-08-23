7 أسباب هتقنعك بتناول البطاطا بشكل منتظم أهمها حماية المخ والكبد

البطاطا من الأطعمة الرائعة التى تتمتع بفوائد صحية مثيرة للغاية، ويزيد الإقبال على تناولها بشكل خاص خلال الصيف أثناء الفسح والنزهات، ونقدم لكم مجموعة من الأسباب المقنعة التى تزيد من إقبالكم على تناول البطاطا، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أن غالبية الأسباب ترجع إلى احتواء البطاطا على تركيزات عالية من فيتامين "ب6"، حيث يساهم فى تعزيز صحة الدم، نظرًا لأن الجسم يستخدم فيتامين "ب6" فى عملية نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وكما يساهم فى حرق الكربوهيدرات ويجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، وبدونه ستشعر غالبًا بالخمول والكسل.

و ثبت أن فيتامين "ب6" الموجود فى البطاطا يساهم فى تعزيز صحة المخ والوقاية من الإصابة بالاكتئاب ومتلازمة فرط الحركة وقلة التركيز، بالإضافة إلى أنه يساهم فى تعزيز صحة الكبد ومساعدته على التخلص من السموم والمواد الكيميائية الضارة.

وأضاف التقرير أن البطاطا تحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "أ"، والذى يعد من مضادات الأكسدة القوية، التى تساهم فى الوقاية من الأمراض وتعزز صحة العين، وكما تحتوى البطاطا أيضًا على تركيزات عالية من صبغ "anthrocyanins"، والذى يعتبر أيضًا من أقوى مضادات الأكسدة ويساهم فى الحد من الالتهابات.

وأخيرًا تمد البطاطا الجسم بحوالى 50% من احتياجاته من عنصر المنجنيز، والذى يساهم فى تعزيز صحة العظام والجلد ويعمل على ضبط مستويات السكر بالدم.