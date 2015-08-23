هل سنشهد قريباً مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين الراسي؟

يبدو أن الحالة الصحية التي تعاني منها الممثلة نادين الراسي، ستكون مدخل لبوادر مصالحة بينها وبين الفنانة سيرين عبد النور.

فبعد أن خضعت الراسي لعملية في عينها نتيجة فيروس أصابها وأدى إلى تورمها، تأثرت سيرين كثيراً بالخبر وبادرت إلى الإطمئنان عليها من خلال إرسال إحدى صديقاتها لزيارتها في المستشفى في موقف لافت، خصوصاً وأن الخصومة بين النجمتين عمرها حوالي العشر سنوات، وصلت إلى حد قيام سيرين برفع دعوى قضائية ضد نادين.

بدورها، نادين الراسي فرحت بردة فعل سيرين وتمنت لو تتم المصالحة بينهما على الفور، وبعد أيام قامت كل من الفنانتين بمتابعة بعضهما البعض عبر "تويتر".

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من جهة أخرى، نشرت نادين الراسي على حسابها الرسمي في موقع "فيس بوك"، صوراً من حفل زفاف أحد أقربائها كانت قد شاركت به رغم معاناتها من آلام في عينها.

وكتبت نادين تعليقاً على الصور التالي: "بعرسك يا إبن العمّ العيلة كلّها فرحاني ، أسّست حالك وكبرت وفتحت البيت التاني، بيت بإذن ألله مبارك بحُب وإحترام وأمانة وعروستك ست هالبيت رح تخلّي حياتك عمرانة، مبسوطة فيكن يا داني وميراي كتير بس عيني عم توجعني وورمانة :)".

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