إلهام الفضالة: "لم يكن لي مكان في "امنا رويحة الجنة"

كان غيابها عن موسم رمضان الماضي درامياً صدمة لجمهورها الذي اعتاد مشاهدتها كل عام بشخصية مفاجأة، وكان تأجيل مسلسل "حرب القلوب" على خلفية إغلاق قناة الوطن الذي أربك حسابات الجميع على مستوى الانتاج والتمثيل حينها، إذ كان الكثيرين يعولون على أعمالهم الحصرية على شاشة الوطن.

وفي تصريح خاص إلى "سيدتي نت" قالت الفنانة إلهام الفضالة عن مسلسلها "حرب القلوب" المقرر عرضه في الفترة المقبلة: "هذه المرة الأولى في حياتي التي أغيب فيها رمضانياً، مسلسل حرب القلوب كنت أراهن عليه ليصبح منافساً قوياً للعديد من الأعمال الرمضانية لو عرض في موقعه المقرر وننتظر ما ردة فعل الجمهور عند عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعن العمل قالت: "مسلسل اجتماعي يتناول العلاقة بين الرجل والمرأة وقصص الحب التي ينتهي بعضها بالفشل والبعض الأخر بالنجاح، ويطرح العديد من القضايا الاجتماعية والمآسي التي يخلفها الغدر والخيانة في كافة أشكالها وألوانها، سواء بين الحبيبين أو العائلة أو حتى الأصدقاء، والعلاقات العاطفية التي تنشأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تقبل المجتمع لها، وقضية الحسد والحقد والغيرة وأثارهما المدمرة على الأسرة والمجتمع، ويحكي العمل قصة حب ملتهبة بين فرح وبدر، وتدور الأحداث وتتشابك، وتقع مفارقات كبيرة، فتجد فرح نفسها زوجة لمبارك شقيق بدر الأكبر، فكيف حدث هذا ؟!.. وتحمل هذه القصة الرومانسية الحالمة عدة قضايا عبر خطوط درامية متشابكة.

و"حرب القلوب" من تأليف إيمان سلطان، واخراج نهلة الفهد، وبطولة خالد أمين، والهام الفضالة، ويعقوب عبدالله، وبثينة الرئيسي، وهنادي الكندري، ومحمد جابر، وفهد البناي، ولطيفة المجرن، وشهاب حاجية، وغدير زايد.

وحول عدم مشاركتها الفنانة سعاد عبد الله في مسلسل "امنا رويحة الجنة " قالت إلهام: "كنت حريصة على مشاهدته يومياً عقب انتهاء التزاماتي اليومية" مؤكدةً إنها مشتاقة للعمل مع الفنانة سعاد عبد الله وقالت: "امنا رويحة لم يكن لي دور فيه وشاهدت العمل ولو كان لي دور فيه لم تكن لتقصر معي "أم طلال" " الفنانة القديرة سعاد عبدالله".

وفيما يخص مسرحيتها الأخيرة "ستاند باي" المقرر إعادة عرضها خلال عيد الأضحى المقبل" قالت الفضالة: "المسرحية عائلة شبابية أكثر من كونها موجهة للطفل بشكل بحت، كما جرت العادة في مسرحيات الطفل نرى جانب الخير والشر بينما نحن نقدم شي مختلف إذ نقدم مسرحية داخل مسرحية، ونطرح موضوع الخوف والتغلب على الرهبة وكيف يكشف الإنسان الشخص الجبان، واجسد في العمل دور الند للفنان حمد العماني وتدور الأحداث في اطار غنائي استعراضي لايف.

والمسرحية من تأليف فاطمة العامر وإخراج عبد العزيز صفر وبطولة إلهام الفضالة، وحمد العماني، وبثينة الرئيسي، وعبد السلام محمد، وميثم بدر، وغدير السبتي، ورتاج العلي، وعبد العزيز بهبهاني، وناصر الدوسري وتعرض على مسرح مركز تنمية المجتمع في الزهراء.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي