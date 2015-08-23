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الجيش الجزائرى يقتل إرهابيا ثالثا فى "سكيكدة"

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الجيش الجزائرى يقتل إرهابيا ثالثا فى "سكيكدة" الجيش الجزائرى يقتل إرهابيا ثالثا فى "سكيكدة"
قتلت القوات المشتركة للجيش الوطنى الشعبى التابعة للقطاع العملياتى لولاية سكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة اليوم الأحد إرهابيا ثالثا ، واستعادت كمية من الأسلحة والذخيرة خلال العملية النوعية المستمرة التى تقوم بها القوات منذ أمس فى ضواحى منطقة عين لقصر بدائرة عين قشرة .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطنى مساء اليوم بأنه "استكمالا للعملية النوعية للقوات المشتركة للجيش الوطني الشعبى التابعة للقطاع العملياتى لسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة بضواحي منطقة عين لقصر بدائرة عين قشرة ، والتى مكنت أمس من القضاء على إرهابيين اثنين واستعادة أسلحة وذخيرة وأغراض مختلفة ، تم اليوم إثر تمشيط المنطقة القضاء على إرهابى ثالث".

وأضاف البيان أن حصيلة هذه العملية التى لاتزال متواصلة أسفرت عن القضاء على ثلاثة إرهابيين واستعادة سلاح رشاش من طراز كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من طراز ار بى جى وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة ومنظار ميدان وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.
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