محلب لأفراد الشرطة المضربين: لا نريد أى توتر والمشهد الحالى لا يستدعى وقفات

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن أفراد وأمناء الشرطة أبناء الوطن، ولكن يجب ألا يعطلوا العمل، وأن يعلوا مصالح الوطن على أى مطالب فئوية، قائلاً: "إن مصر والمشهد الحالى، لا يستدعى وقفات.. والمسئول خادم لهذا الوطن، وبالتالى لا نريد أى نوع من التوتر، وألا نقف عند طلبات صغيرة، وقلوبنا ومكاتبنا مفتوحة، ولكن هذه المطالب ليس وقتها".

وأضاف محلب فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن المطالب التعجيزية والمالية فى هذا الوقت بالتحديد تزيد من أعباء الدولة، والوقت الحالى غير مناسب لأى مطالب فئوية ورجال الأمن عليهم دور كبير فى حماية المواطنين.

وشدد على ضرورة الحفاظ على العلاقة الطيبة الموجودة بين الحكومة والمواطنين، وأن يصطف الجميع لبناء الوطن، مستطردًا: "المطالب المالية خارج قدرة الحكومة، ومصر بتبنى، ونؤكد أنه لا يمكن أن نتأخر على أى مطالب لأبنائنا من أفراد الأمن فى حدود استطاعتنا".