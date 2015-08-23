أهالى "ميت غمر" بالدقهلية يهتفون لمحلب: "ياخد من عمرنا ويديك"

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المرافقون، ومحافظ الدقهلية، مشروع إنشاء محطة مياه ميت محسن، بمركز ميت غمر، التى من المقرر أن تعمل بطاقة 112 ألف م3/يوم، وتقدر تكلفة المشروع بحوالى 338 مليون جنيه.

وخلال طريق رئيس الوزراء للمحطة تجمع عدد كبير من قرية ميت محسن واستوقفوا أتوبيس رئيس الوزراء، وهتفوا تأييدا له، حيث قال أحدهم داعيا له: "ياخد من عمرنا ويديك يا محلب"، فشكرهم رئيس الوزراء، وتمنى لهم طول العمر، مؤكدا أن مهمته وحكومته خدمة أفراد هذا الشعب.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن أعمال المشروع، حيث تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى للمحطة، الذى أوضح أن نسبة تنفيذ محطة التنقية وصلت إلى 80%، والأعمال الكهروميكانية وصلت إلى 50%، وشبكات المياه وصلت إلى 60%، وخط المياه العكرة وصل إلى 80%، وأنه جار التجهيز للبدء فى المأخذ، ومن المقرر الانتهاء من الاعمال الخاصة بالمشروع فى شهر يونيو المقبل، كما تمت الإشارة إلى أن المحطة ستخدم حوالى 500 ألف نسمة فى مدينة ميت غمر والقرى التابعة لها.

وتفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بميت غمر، والتى ستعمل بطاقة 40ألف م3/يوم، وتتكون من شبكات انحدار بطول 35كم، وتقدر تكلفة المشروع بحوالى 270 مليون جنيه، وسوف يخدم حوالى 500 ألف نسمة فى مناطق مدينة ميت غمر، وقرية دقادوس، وقرية ميت ناجى، وقرية الحاجبى(مستقبلاً)، ومن المقرر الانتهاء من الاعمال الخاصة بالمشروع فى نهاية ديسمبر المقبل.

- محلب لأهالى "الدراكسة" بالدقهلية: "أنتم طلبتونى وأنا تحت أمركم"