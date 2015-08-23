نادى أمناء الشرطة: الوضع خرج عن السيطرة ونطالب بنقل مطالبنا للحكومة

ناشد عبد الحميد درويش، سكرتير عادم نادى أمناء أفراد الشرطة، الداخلية عبر وزيرها، بمساعدة أمناء الشرطة فى نقل مطالبهم للحكومة، قائلاً:" ساعدونا فى تصعيد طلباتنا من جانبكم للحكومة، وأقول للوزير أبناءك فى حاجة إليك لنقل صوتهم لرئيس الحكومة ".

وأضاف "درويش" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة، إن نادى أمناء الشرطة لم يكن يتمنى تفاقم الأمر بهذا الشكل، ولا ينكر وقوف الوزارة معه كثيرا، ولكن الوضع خرج عن السيطرة.

وتابع: "رفعنا طلبات أفراد أمن الشرقية لمدير الأمن، ولكن لم يستجب لنا وهى نفس ما يطلبه باقى الزملاء على مستوى الجمهورية".

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