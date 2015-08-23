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طرح رخص جديدة لمصانع أسمنت فى الصعيد سبتمبر المقبل

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طرح رخص جديدة لمصانع أسمنت فى الصعيد سبتمبر المقبل طرح رخص جديدة لمصانع أسمنت فى الصعيد سبتمبر المقبل
كشف منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، عن تأثر قطاع الأسمنت إيجابيا بالقرارات الخاصة بالسماح له بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مثل الفحم، الأمر الذى ساهم فى تزايد إنتاج الأسمنت محليا.

وأضاف "عبد النور" خلال حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" فى إذاعة راديو :من المقرر طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت فى عدد من محافظات الصعيد، يتم الإعلان عنها قريبا عقب إنتهاء الدراسات الدقيقة الخاصة بها فى شهر سبتمبر المقبل، وتستهدف الرخص الجديدة سد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت حتى 2020.

ولفت الوزير إلى إحتمالية أن تشهد صناعة السكر أزمة جديدة تأثرا بالأزمة التى تمر بها الصين حاليا ، الأمر الذى يهدد بإنخفاض السكر عالميا، بما يساهم فى تهديد الإنتاج المحلى للسكر، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس فى الفترة الحالية وضع مقترحات وتقديم حلول جديدة لصناعة السكر خاصة مع تزايد المخزون لدى المصانع المنتجة.

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مصر 365

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