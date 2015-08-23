بالفيديو - عارضة مدريد تحرم خيخون من هدف رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والصفاقسي التونسي في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.
الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، أورلاندو في الصدارة بـ12 نقطة.
تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا
- أحداث المباراة
الشناوي يمنع هدف للصفاقسي ببراعة
- شاهد الشناوي يتألق أمام صاروخ تونسي
- شاهد حارس الصفاقسي يحرم كهربا من هدف بعد "مهارة شوارع"
ق72: حمودي يحصل على ركلة جزاء للزمالك.
ق68: كهربا يمرر لحمودي داخل منطقة الجزاء واللاعب البديل كاد ان يسجل في أولى لمساته بقميص الزمالك لكن الحارس تصدى لتسديدة حمودي.
ق67: فيريرا يجري تبديلين بدخول حمودي ومحمد سالم بدلا من باسم مرسي ومحمد إبراهيم على التوالي.
ق63: علي معلول يسدد الكلة على يمين الشناوي لتسكن الشباك.
ق60: الحكم احتسب ركلة جزاء على الزمالك بعد إعاقة توفيق للاعب الصفاقسي داخل منطقة الجزاء.
ق54: إنفراد تام لباسم مرسي حاول أن يسدد الكرة من فوق الحارس لكن تصدى لها الأخير، ارتدت انقض كهربا وسدد الكرة في الشباك.
- انطلاق الشوط الثاني
- استراحة
ق40: الصفاقسي يجري أولى تبديلات اللقاء بدخول الكموني بدلا من وجدي السعيد المصاب.
ق30: فاصل مهراي من كهربا من خارج منطقة الجزاء راوغ 4 لاعبين من دفاع الصفاقسي ثم سدد الكرة لكن بشكل غير صحيح لتخرج بعيدا عن المرمى.
ق20: علي معلول مهاجم الصفاقسي سدد من داخل منطقة الجزاء صاروخ لكن الشناوي يتألق ويحولها لركنية.
ق14: ركلة حرة للزمالك سددها أحمد توفيق صاروخية مرت من فوق العارضة بسنتيمترات.
ق3: كهربا مر مبهارة رائعة من اليسار ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركنية.
انطلاق المباراة