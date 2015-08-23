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بالفيديو - عارضة مدريد تحرم خيخون من هدف رائع

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بالفيديو - عارضة مدريد تحرم خيخون من هدف رائع بالفيديو - عارضة مدريد تحرم خيخون من هدف رائع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والصفاقسي التونسي في إطار الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، أورلاندو في الصدارة بـ12 نقطة.

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

- أحداث المباراة

الشناوي يمنع هدف للصفاقسي ببراعة

- شاهد الشناوي يتألق أمام صاروخ تونسي

- شاهد حارس الصفاقسي يحرم كهربا من هدف بعد "مهارة شوارع"

ق72: حمودي يحصل على ركلة جزاء للزمالك.

ق68: كهربا يمرر لحمودي داخل منطقة الجزاء واللاعب البديل كاد ان يسجل في أولى لمساته بقميص الزمالك لكن الحارس تصدى لتسديدة حمودي.

ق67: فيريرا يجري تبديلين بدخول حمودي ومحمد سالم بدلا من باسم مرسي ومحمد إبراهيم على التوالي.

ق63: علي معلول يسدد الكلة على يمين الشناوي لتسكن الشباك.

ق60: الحكم احتسب ركلة جزاء على الزمالك بعد إعاقة توفيق للاعب الصفاقسي داخل منطقة الجزاء.

ق54: إنفراد تام لباسم مرسي حاول أن يسدد الكرة من فوق الحارس لكن تصدى لها الأخير، ارتدت انقض كهربا وسدد الكرة في الشباك.

- انطلاق الشوط الثاني

- استراحة

ق40: الصفاقسي يجري أولى تبديلات اللقاء بدخول الكموني بدلا من وجدي السعيد المصاب.

ق30: فاصل مهراي من كهربا من خارج منطقة الجزاء راوغ 4 لاعبين من دفاع الصفاقسي ثم سدد الكرة لكن بشكل غير صحيح لتخرج بعيدا عن المرمى.

ق20: علي معلول مهاجم الصفاقسي سدد من داخل منطقة الجزاء صاروخ لكن الشناوي يتألق ويحولها لركنية.

ق14: ركلة حرة للزمالك سددها أحمد توفيق صاروخية مرت من فوق العارضة بسنتيمترات.

ق3: كهربا مر مبهارة رائعة من اليسار ثم توغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركنية.

انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع

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