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الأمن اللبنانى يطلق النار فى الهواء لفض المتظاهرين بساحة رياض الصلح

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الأمن اللبنانى يطلق النار فى الهواء لفض المتظاهرين بساحة رياض الصلح الأمن اللبنانى يطلق النار فى الهواء لفض المتظاهرين بساحة رياض الصلح
أطلقت قوات الأمن اللبنانية النار في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بساحة رياض الصلح وسط بيروت، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم الأحد.

ويواصل اللبنانيون اعتصامهم الداعى إلى تغيير النظام، فى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، التى قامت السلطات بقطع الإنترنت عنها وسط حالة من الاستنفار الأمنى.

من جانبه، أطلق رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام تحذيرًا للسياسيين فى البلاد، مؤكدًا أنه "لن يكون شريكًا فى انهيار الدولة"، ملوحًا مجددًا بالاستقالة بسبب شلل حكومته.

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