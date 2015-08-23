إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق فى اشتباكات مع قوات الاحتلال غرب جنين

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع مساء اليوم الأحد، فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى بلدة رمانة غرب جنين خلال قيام الجنود بتصوير منازل القرية والأحياء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وقاموا بتصوير المنازل وأحياء القرية لأكثر من ساعتين ؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ، وتمت معالجة المصابين ميدانيا.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وقاموا بتصوير المنازل وأحياء القرية لأكثر من ساعتين ؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ، وتمت معالجة المصابين ميدانيا.
>