السعودية تعلن استشهاد قائد اللواء 18 بالمنطقة الجنوبية

أعلنت القوات المسلحة السعودية استشهاد قائد اللواء الثامن عشر اللواء الركن عبدالرحمن بن سعد الشهراني ، متأثرا بإصابته أثناء تفقده للخطوط الأمامية للمنطقة الجنوبية للمملكة على الحدود مع اليمن وتعرض الموقع لنيران معادية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت القوات المسلحة السعودية - في بيان مساء اليوم - إنه "أثناء تفقد اللواء الشهرانى لوحدات اللواء المنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية ، تعرض الموقع لنيران معادية عشوائية أصيب على إثرها ، ونقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج وقد انتقل إثر ذلك إلى رحمة الله مساء اليوم متأثرا بجراحه، مستشهدا في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعا عن وطنه ومواطنيه".
وقالت القوات المسلحة السعودية - في بيان مساء اليوم - إنه "أثناء تفقد اللواء الشهرانى لوحدات اللواء المنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية ، تعرض الموقع لنيران معادية عشوائية أصيب على إثرها ، ونقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج وقد انتقل إثر ذلك إلى رحمة الله مساء اليوم متأثرا بجراحه، مستشهدا في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعا عن وطنه ومواطنيه".
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