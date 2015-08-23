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السعودية تعلن استشهاد قائد اللواء 18 بالمنطقة الجنوبية

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السعودية تعلن استشهاد قائد اللواء 18 بالمنطقة الجنوبية السعودية تعلن استشهاد قائد اللواء 18 بالمنطقة الجنوبية
أعلنت القوات المسلحة استشهاد قائد اللواء الثامن عشر اللواء الركن عبدالرحمن بن سعد الشهراني ، متأثرا بإصابته أثناء تفقده للخطوط الأمامية للمنطقة الجنوبية للمملكة على الحدود مع اليمن وتعرض الموقع لنيران معادية.

وقالت القوات المسلحة السعودية - في بيان مساء اليوم - إنه "أثناء تفقد اللواء الشهرانى لوحدات اللواء المنتشرة على الخطوط الأمامية في المنطقة الجنوبية ، تعرض الموقع لنيران معادية عشوائية أصيب على إثرها ، ونقل بعدها للمستشفى لتلقي العلاج وقد انتقل إثر ذلك إلى رحمة الله مساء اليوم متأثرا بجراحه، مستشهدا في ميدان الشرف والبطولة بتضحية وإخلاص لدينه ومليكه ودفاعا عن وطنه ومواطنيه".
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