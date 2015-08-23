فتاة بالسويس تهرب للعيش مع خالتها فى السودان بعد افتقاد اهتمام أسرتها

كشفت مباحث السويس، ملابسات واقعة تغيب طالبة بالثانوية من منزل أسرتها بحى الجناين، وحقيقة هروبها، إذ كشفت التحريات أنها سافرت إلى السودان للمكوث مع خالتها، بعدما فقدت اهتمام الأسرة.

كان اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا يفيد، بتقدم والدى الطالبة (أ. أ) 17 سنة وتقيم مع أسرتها بحى الجناين، ببلاغ اختفائها، دون توجيه أى اتهام لأى شخص، أو ذكر أى أسباب تدفعها للهرب من المنزل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، قاده العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى، وضم العميد محمد شرباش، رئيس المباحث، وضباط إدارة البحث الجنائى، واعتمدت خطة البحث على سؤال زميلات الفتاة، التى تتردد عليهن وكذلك أقاربها.

وكشفت التحريات وسؤال والديها، أن الفتاة كانت تعانى الفترة الأخيرة من عدم التواصل مع أسرتها، بسبب عمل والدها بإحدى القري السياحية وانشغاله بعمله، وفقدان التواصل الفكرى مع والدتها السيدة الريفية البسيطة التى لا تفقه التحدث فى الأمور المتعلقة بالثقافة العامة، والقضايا التى تهم الشباب بعمر ابنتها، خاصة فى ظل تدين الفتاة، الذى ظهر واضحا عليها فى الفترة الأخيرة.

وبالتواصل مع أفراد عائلتها وأصدقائها، تبين أن الفتاة استخرجت جواز سفر، وتم التركيز على أقاربها بالخارح، وتبين أنها سافرت إلى خالتها التى تقيم بالسودان، للعيش معها، وأجرت الأم اتصال بخالة الفتاة، واطمئنت منها على ابنتها وتحدثت معها، والتى أوضحت أسباب تركها المنزل، وتحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.