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Max factor تفتتح أكاديمية لفن المكياج

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Max factor تفتتح أكاديمية لفن المكياج Max factor تفتتح أكاديمية لفن المكياج

أطلقت Max Factor، العلامة الرائدة في مجال المكياج الاحترافي الخاص بخبراء تجميل النجوم، أكاديمية جديدة لفن المكياج بالتعاون مع آتيتيود إنتربرايزAttitude Enterprises، وذلك في ’آتيتيود أستوديو‘Attitude Studio الواقع بمنطقة القوز في دبي. وتعد هذه الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة، حيث ستساهم في توفير فرص التدريب للتخصص والاحتراف في عالم المكياج من خلال برامج للتدريب المهني تساعدك على تصميم إطلالاتك الخاصة جداً. وتهدف الأكاديمية لتدريب هواة ومحبي مستحضرات التجميل والراغبين بالتخصص كفناني تجميل، من خلال مجموعة من تقنيات وأساليب تطبيق المكياج.
وسيساهم افتتاح أكاديمية ماكس فاكتور لفن المكياج في تمكين العلامة التجارية من الاطلاع والتعرف على متطلبات السيدات في الشرق الأوسط، وفي الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، ممن يرغبن في تحسين وتطوير مهاراتهن من خلال تلقي تدريب عملي احترافي على يد متخصصين. كما ستفي برامج التدريب المهني باحتياجات السيدات اللواتي يتطلعن إلى ممارسة مهنة تصميم المكياج.

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سيدتي