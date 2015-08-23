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زوجان يجبران قاصرتين على ممارسة الرذيلة

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زوجان يجبران قاصرتين على ممارسة الرذيلة زوجان يجبران قاصرتين على ممارسة الرذيلة

 أحالت النيابة العامة في دبي الى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات زوجين آسيويين بتهمة  استقطاب قاصرتين من موطنهما، وارغامهما على العمل في الرذيلة، بعد ايهامهما بواسطة الخداع والاحتيال بتوفير فرص عمل لهما كخادمتين لديهما وفي خبيرتي تجميل نسائي .

وجاء في ملف القضية ان الزوجين وفور وصول المجني عليهما الى المطار في رحلتين منفردتين، حجزا جوازي سفرهما  واسمناهما في مسكنهما وتحت نظرهما، وحملاهما عن طريق التهديد والاعتداء عليهما بالضرب على ممارسة الرذيلة مع الغير من خلال نقلهما الى عدة شقق بقصد الاستغلال الجنسي.

وفي افادتيهما للنيابة العامة، قالت المجني عليهما  انهما قررتا المجيئ للعمل في الدولة بعدما سمعتا بان فيها فرص عمل مجزية، وانهما ارادتا تحسين دخلهما، مشيرتا الى ان ثمة شخصين في موطنهما انجزا لهما معاملتي سفرهما، واخبراهما بانهما سيعملان في صالون تجميل نسائي، وعليه وافقتا وجاءتا الى الدولة لتتفاجآ ان الشخص الكفيل سيشغلهما في الرذيلة، بعد استقبالهما في مطار الشارقة الدولة، وحجز جوازي سفرهما وتأشيرتي العمل الخاصتين بهما. 

كما اشارتا الى ان المتهم اصطحبهما معه الى احدى الشقق بعد يومين، وسلمهما الى احدى النسوة من جنسية آسيوية ثم غادر المكان، وهناك شاهدتا فتيات اخبرنهما بانهن يعملن في الرذيلة وتدليك الرجال.

واضافتا انه بعد علم المتهم برفضهما العمل في هذا المجال، هددهما بالسجن مدة عشر سنوات ودفع مبالغ مالية كبيرة لقاء اعفائهما من العمل، فوافقتا على ذلك، وعملتا في الرذيلة الى ان تمكنتا من الهروب وابلاغ الشرطة.

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