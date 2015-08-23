8 أعراض غير متوقعة لمرض السكر أهمها الشخير وتغير شكل القدم

يعلم أغلبنا جيداً الأعراض الشائعة الدالة على الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى "Type 2 Diabetes"، وتشمل: التبول المتكرر وكثرة الشعور بالعطش وفقدان الوزن بدون سبب، وكشف مؤخراً تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة أخرى من الأعراض غير متوقعة للإصابة بالسكر، وتشمل:

>1.الشخير بصوت مرتفع أثناء النوم، والذى يرجع غالباً للإصابة بانقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم، وهذا المرض يرفع فرص الإصابة بمرض السكر بمعدل 9 أضعاف.

>2.الشعور بالبرودة، وخاصة ً فى اليدين والقدمين، بسبب ضعف الدورة الدموية.

>3.الشعور بالقلق واضطراب المزاج والتهيج نظراً لاضطراب مستويات الجلوكوز بالدم.

>4.قد يحدث أحياناً التبول اللاإرادى أثناء النوم.

>5.الشعور بتحسن مفاجئ ومؤقت فى الرؤية والإبصار، وذلك على الرغم من أن مرض السكر يتسبب فى حدوث مشاكل بالعين ويرفع فرص الإصابة بالعمى على المدى البعيد، ولذا يجب استشارة الطبيب فوراً.

>6.التهابات الجهاز البولى المتكررة، وهى غالباً تصيب السيدات.

>7.الإصابة بالقرح وحب الشباب والعدوى الميكروبية للأصابع، وكذلك العدوى الفطرية تزداد معدلاتها حال الإصابة بالسكر.

>8.حدوث تغيير فى شكل القدم، نظراً لأن مرض السكر يتسبب فى تلف الأعصاب ويغير شكل العضلات والعظام فى قدمك، فقد تصبح الأصابع منحنية، وقد تسقط بعض الأظافر، وتصبح بشرة القدم أكثر صلابة.

شبكةعيونالإخبارية

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