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انتبه.. كثرة الشامات علامة على ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد

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انتبه.. كثرة الشامات علامة على ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد انتبه.. كثرة الشامات علامة على ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الجلد
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الكثير من الناس الذين لديهم العديد من الشامات معرضون لخطر متزايد للإصابة بسرطان الجلد.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون السجلات الطبية لمرضى سرطان الجلد، ووجدوا أن 89% من المرضى كانوا يعانون من كثرة وجود الشامات على الجلد.


>ووفقاً للدراسة التى عرضت فى اجتماع الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية فى مدينة نيويورك، فإن المرضى الذين لديهم عدد كبير من الشامات الأكثر سمكا، يعانون من سرطان الجلد الأكثر عدوانية وكانوا أكثر عرضة للتشخيص فى سن متأخرة من تلك الذين لديهم القليل من الشامات.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كارولين كيم، أستاذة فى طب الأمراض الجلدية فى كلية الطب بجامعة هارفارد فى بوسطن، إن الأطباء يجب أن يقوموا بتثقيف المرضى الذين يعانون من وجود عدد كبير من الشامات عن زيادة خطر إصابتهم بسرطان الجلد.

وأضاف الباحثون أن وجود الشامات أو تغيير لون الجلد قد يكون بسبب تغيير فى مادة الميلانين المسئولة عن صبغات الجلد.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".

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