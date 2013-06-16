خطوات يوميّة للمحافظة على بشرتك في الصيف

المحافظة على جمال وصحّة بشرتك أمر أصعب من الحصول على بشرة نضرة، فمهما كانت بشرتك نضرة فسوف تخسر جمالها وبريقها، إذا لم تحافظي عليها، خصوصاً في فصل الصيف.

لذلك اتّبعي الخطوات اليوميّة التالية:

* لا تخرجي من البيت قبل أن تغطّي بشرتك بواقٍ من الشمس ذي نوعيّة جيّدة، سواء في الصيف أو في الشتاء. ثمّ احرصي على أن تكون قوّة عامل ال"SPF" من 50+ أو أكثر.

* إيّاك والنوم قبل إزالة المكياج، فالبشرة تحتاج إلى التنفس والتجدّد خلال ساعات النوم، وتغطيتها بالمكياج سيمنعها من إنجاز هذه الوظيفة بنجاح، ممّا سيُطفئ بريق بشرتك وسيبكّر بشيخوخة البشرة مع الوقت، وسيسبّب لها البثور والتجاعيد.

* بعد إزالة المكياج مساءً، اغسلي وجهك بغسول مناسب لنوع بشرتك كي تنامي ببشرة نظيفة ونقية، حيث تسهل عمليّة تجديد الخلايا. ولكن لا تستخدمي الغسول في الصباح عند الاستيقاظ، لأنّ البشرة خلال النوم تفرز موادّ مفيدة لتجدّدها. لذلك اكتفي بغسل وجهك بماء بارد أو فاتر صباحاً، من دون أيّ غسول أو صابون، وتجنّبي المياه الساخنة على بشرتك.

* رطّبي بشرتك يوميّاً باستخدام مرطّب طبيّ (ليس منتجاً تجميليّاً) من النوع المناسب لبشرتك.

* اشربي كميّات كبيرة من الماء، فقلّة الماء تُسبّب جفاف البشرة والجلد والشعر، وتفقد البشرة نضارتها ورونقها