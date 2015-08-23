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دراسة: إفراط المتزوجين فى ممارسة العلاقة الحميمية يسبب التعاسة

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دراسة: إفراط المتزوجين فى ممارسة العلاقة الحميمية يسبب التعاسة دراسة: إفراط المتزوجين فى ممارسة العلاقة الحميمية يسبب التعاسة
نتائج جديدة وخطيرة وقد تكون بمثابة المفاجأة بالنسبة للكثيرين، كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، حيث أشارت أن إفراط المتزوجين فى ممارسة العلاقة الحميمية قد يسبب الشعور بالإنهاك واستنفاذ الطاقة، وينتهى الأمر بالشعور بالتعاسة.

وشملت الدراسة 80 من المتزوجين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عاماً، وطلب الباحثون منهم زيادة عدد مرات ممارسة العلاقة الحميمية إلى الضعف، بينما طلبوا من الأخرين الإبقاء على معدلاتهم كما هى.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين أفرطوا فى ممارسة العلاقة الحميمية، وبأعلى معدلات قل شعورهم بالسعادة والمتعة، وكما أن الإثارة والرغبة الجنسية قد قلت معدلاتها أيضاً، لأن ممارسة العلاقة ستصبح كتأدية الواجب وليس بغرض المتعة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Journal of Economic Behavior & Organization"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

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