بالفيديو – ميسي يهدر ركلة جزاء ' قياسية ' أمام حارس الكبار

أهدر ليونيل ميسي نجم برشلونة ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام أتليتك بلباو ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

إيرايزوز حارس بلباو بات ثاني حارس في الليجا يتصدى لركلات جزاء من الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

فحارس فالنسيا دييجو ألفيش كان الوحيد الذي تصدى لركلات جزاء من العملاقين الكبيرين في الليجا. اليوم انضم له ايرايزوز .

وبحسب موقع Whoscored الخاص بالأرقام القياسية والإحصائيات، فإن ميسي بات أكثر لاعب يهدر ركلات جزاء في الليجا منذ أغسطس 2013.

ميسي أهدر 3 ركلات جزاء من هذا التاريخ. وبات أكثر من أضاع الكرة من تلك العلامة بالنظر إلى أنه المتخصص الأكثر تنفيذا لها أيضا في الليجا.

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