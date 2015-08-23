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بالفيديو - الضربة الأولى .. برشلونة يثأر من بلباو بفضل سواريز

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بالفيديو - الضربة الأولى .. برشلونة يثأر من بلباو بفضل سواريز بالفيديو - الضربة الأولى .. برشلونة يثأر من بلباو بفضل سواريز

نجح نادي برشلونة في الثأر من أتليتك بلباو ليفوز عليه بهدف مقابل لاشيء في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

برشلونة خسر لقب السوبر الإسباني أمام بلباو بعدما ضرب الفريق الباسكي برباعية ذهابا وتعادل إيابا 1-1.

وفي الجولة الأولى حل برشلونة ضيفا على بلباو ونجح بقيادة لويس سواريز في العودة بالثلاث نقاط.

بداية اضطرارية

بدأت المباراة بهدوء دون أي خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الدقيقة 15 سقط داني ألفيش متأثرا بالإصابة في أرضية الملعب.

وعلى الرغم من عودته إلى الملعب من جديد إلا أنه لم يقدر على استكمال المباراة.

فخرج ألفيش وشارك سيرجي روبيرتو. لتتوالى الأخبار السيئة للبرسا وتتزايد الإصابات.

ميسي !!

وفي الدقيقة 30 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سواريز.

وفشل ليونيل ميسي في ترجمة الركلة بنجاح فتألق خوركا إيرايزوز حارس بلباو أمام ميسي.

وبات إيرايزوز حارس بلباو ثاني حارس في الليجا يتصدى لركلات جزاء من الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد. (شاهد اللقطة)

سواريز يظهر

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 54 ومن لعبة رائعة من خوردي ألبا سدد على الطائر من منطقة الجزاء ليهز شباك بلباو.

ليكتب سواريز أول أهداف برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

شاهد الهدف

وسيطر بعدها برشلونة على أحداث المباراة وكاد أن يسجل أكثر من مرة ولكن فشلت كل المحاولات.

وفشل بلباو في تحقيق التعادل لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 1-0.

ليحصد برشلونة أول 3 نقاط من أول مباراة بالدوري.

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فيديو اليوم السابع

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