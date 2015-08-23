بالفيديو – جاريث بيل يراوغ الحارس ثم يهدر انفرادا لا يضيع!

افتتح جارث بيل الموسم كما أنهاه بفاعلية ضعيفة على المرمى، وذلك إذ أهدر انفرادا تاما في بداية مباراة فريقه ريال مدريد مع سبورتنج خيخون.

ريال مدريد يستهل الموسم الإسباني بمواجهة خارج ملعبه سانتياجو برنابيو ويعول على بيل في الهجوم مع كريستيانو رونالدو وخيسي رودريجز.

بيل صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ بـ100 مليون يورو تلقى تمريرة طولية ضرب بها مصيدة التسلل التي فشل سبورتنج خيخون عن نصبها.

لكن بيل بدلا من التصويب في المرمى اختار مراوغة الحارس. ثم بعد ذلك سدد لكن زاوية التصويب كانت سيئة وعجز عن ضبط اتجاه كرته.

ذهبت كرته خارج المرمى بدلا من أن تهز الشباك.