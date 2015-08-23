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الأولى علي الجمهورية بالأقصر تستغيث بـ” السيسي”: حرموني من دخول كلية السياحة والفنادق

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الأولى علي الجمهورية بالأقصر تستغيث بـ” السيسي”: حرموني من دخول كلية السياحة والفنادق الأولى علي الجمهورية بالأقصر تستغيث بـ” السيسي”: حرموني من دخول كلية السياحة والفنادق

استغاثت ماريت ممدوح جابر ابنة محافظة الأقصر الأولى على الجمهورية في الثانوية الفندقية بالرئيس عبدالفتاح بعد أن فوجئت بتبخر حلمها في الالتحاق بكلية السياحة والفنادق بسبب عدم إدراج كليات في تنسيق الثانوية الفندقية واقتصار خيارات التنسيق علي المعاهد والمعاهد الخاصة.

قالت ماريت :” لقد دخلت الثانوية الفندقية نظرًا لظروف أسرتي الاقتصادية وخاصة أن أختى تدرس بكلية الطب وجاهدت بكل ما أستطيع من قوة وعزيمة لأحقق حلم لأسرتى وهو أن أكون الأولى على الجمهورية ولقد كان فالله أردا أن يحقق لى حلمى أنا وأسرتى ولكن البشر لا يريدون ذلك”.

تابعت :” حيث فوجئت بعد ذلك باقتصار خيارات مكتب التنسيق علي المعاهد والمعاهد خاصة دون إدراج أي كليات بالرغم أنه فى الأعوام السابقه كانت كليات السياحة و التربية مدرجة في التنسيق” مستدركة ” ما المطلوب منى لكى أدرس بالكلية التي أتمني أن أدرس فيها سوي أن أتفوق أحصل علي أعلى مجموع بل أصبحت الأولي على مستوى الجمهورية ؟! ماذا على إن افعل ثانية إذا؟!

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