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بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال التطهير والتطوير بترعة المحمودية

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تفقد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم أعمال التطوير والنظافة التى تتم بمحور المحمودية، وخلال الجولة قام المسيرى بالمرور على الملعب والحديقة العامة التى تم إنشاؤهما لخدمة أهالى منطقة سباهى بالسيوف، ويعد هذا الملعب ثانى الملاعب الثلاث الذى يتم إنشاؤهم على طول محور المحمودية بعد ملعب كفر عشرى، وذلك لاستغلال المحور فى أعمال مهمة تخدم أهالى المناطق المختلفة بطول المحمودية ولمنع عودة المناظر غير الحضارية بها.

كما قام المحافظ بالمرور على كامل المسار مرورا بمنطقة سموحة ثم الحضرة الجديدة، مشددا على الالتزام بالجدول الزمنى لكل مرحلة وسرعة تنفيذ الإضاءة وأعمال الرصيف والرصف والاهتمام برفع المخلفات أولا بأول، وزيادة عدد صناديق القمامة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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