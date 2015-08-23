أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحيفة "أهم الأخبار" بالإسكندرية: السيسى ينشئ منطقة اقتصادية بقناة السويس

Google+ Print
فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر الموقع، عدد جريدة "أهم الأخبار" لشهر أغسطس التى تصدر فى محافظة الإسكندرية، تحت عنوان "السيسى ينشىء منطقة اقتصادية لقناة السويس".

وأبرزت الصفحة الأولى عناوين "ناطحات سحاب تعلو شوارع الإسكندرية.. المواطنون يستغيثون والمحافظة لا تبالى"، و"وادى القمر بالإسكندرية تستغيث لوقف مصنع يعمل بالفحم"، و"استمرار توقف مصانع الأسمدة لتعويض شركات الكهرباء"، و"كافيهات الكورنيش نار ولا حسيب ورقيب".

ومن أهم التحقيقات والأخبار فى العدد:


>

- أين المحافظة من تلك التجاوزات الواضحة رؤية الشمس..ناطحات سحاب تعلوا الشوارع الإسكندرية..المواطنين يستغيثون والمحافظة لا تبالى ولجنة الإزالات مرفوعة من الخدمة

- محافظ الإسماعيلية يفتتح مكتبا له بالمستشفى العام..ويطمئن على سير العمل

- محافظ الأقصر يقيل ثانى رئيس قرية خلال أسبوع بسبب التعديات على الأراضى

- تعديات جديدة على قصر السلاملك بالإسكندرية

- غضب بين العاملين بليسكو الإسكندرية لفصل 15 عاملا بعد مرضهم

- موظفو الضرائب بالإسكندرية يهددون بالاضراب ضد قانون الخدمة المدنية

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365