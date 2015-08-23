صحيفة "أهم الأخبار" بالإسكندرية: السيسى ينشئ منطقة اقتصادية بقناة السويس

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر الموقع، عدد جريدة "أهم الأخبار" لشهر أغسطس التى تصدر فى محافظة الإسكندرية، تحت عنوان "السيسى ينشىء منطقة اقتصادية لقناة السويس".

وأبرزت الصفحة الأولى عناوين "ناطحات سحاب تعلو شوارع الإسكندرية.. المواطنون يستغيثون والمحافظة لا تبالى"، و"وادى القمر بالإسكندرية تستغيث لوقف مصنع يعمل بالفحم"، و"استمرار توقف مصانع الأسمدة لتعويض شركات الكهرباء"، و"كافيهات الكورنيش نار ولا حسيب ورقيب".

ومن أهم التحقيقات والأخبار فى العدد:

- أين المحافظة من تلك التجاوزات الواضحة رؤية الشمس..ناطحات سحاب تعلوا الشوارع الإسكندرية..المواطنين يستغيثون والمحافظة لا تبالى ولجنة الإزالات مرفوعة من الخدمة

- محافظ الإسماعيلية يفتتح مكتبا له بالمستشفى العام..ويطمئن على سير العمل

- محافظ الأقصر يقيل ثانى رئيس قرية خلال أسبوع بسبب التعديات على الأراضى

- تعديات جديدة على قصر السلاملك بالإسكندرية

- غضب بين العاملين بليسكو الإسكندرية لفصل 15 عاملا بعد مرضهم

- موظفو الضرائب بالإسكندرية يهددون بالاضراب ضد قانون الخدمة المدنية



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