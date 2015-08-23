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وزير الشباب يستعرض ترتيبات أسبوع شباب الجامعات مع رئيس جامعة القناة

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وزير الشباب يستعرض ترتيبات أسبوع شباب الجامعات مع رئيس جامعة القناة وزير الشباب يستعرض ترتيبات أسبوع شباب الجامعات مع رئيس جامعة القناة
التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بديوان الوزارة، الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، لاستعراض الترتيبات النهائية لأسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، المقرر أن تستضيفه جامعة قناة السويس فى الفترة 12-17 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وناقش اللقاء مسار شعلة أسبوع شباب الجامعات، وجاهزية مكان وفعاليات حفل افتتاح الأسبوع، والإمكانيات المتاحة لظهور الفعاليات بالصورة المناسبة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن المسابقات سيشارك فيها 7000 طالب وطالبة فى مسابقات ثقافية وفنية واجتماعية وجوالة وعلوم وتكنولوجيا ومسابقات ، مؤكداً أنه وافق على رفع قيمة جوائز المسابقات لتصل إلى مليون جنيه.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أهمية أسبوع شباب الجامعات، مشدداً على ضرورة مساندة وسائل الإعلام لهذا الحدث الكبير، مؤكداً أنه سيتم اذاعة فعاليات الافتتاح على الهواء مباشرة.

وتابع: سيتم تنظيم حفل فنى ختامى لأسبوع شباب الجامعات وتوزيع للجوائز على مسرح فندق ميركيور الإسماعيلية، بالإضافة إلى تنظيم رحلة بحرية جماعية لقناة السويس الجديدة للمشاركين فى أسبوع شباب الجامعات لمشاهدة هذا الصرح العظيم.

وفى نهاية اللقاء أوضح "عبد العزيز" أنه سيزور الإسماعيلية هذا الأسبوع للوقوف على الاستعدادات الجارية لفعاليات المسابقات، وكذا التعرف على الأماكن التى ستستضيف هذا الحدث الضخم.

وحضر اللقاء كل من الدكتور طارق راشد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الأسبوع، وطارق حماد منسق الأنشطة بين جامعة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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مصر 365

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