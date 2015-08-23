اجتماع طارئ لنادى أفراد الشرطة مع الأمناء المضربين بالشرقية

تعقد الآن نوادي أفراد الشرطة الفرعية والعام علي مستوى الجمهورية اجتماعا مع أفراد وأمناء الشرطة المضربين بمديرية أمن الشرقية لبحث المستجدات والخطوات القادمة.

وأوضح أحد الأفراد المضربين أن الاجتماع برئاسة الاتحاد الأمنى للأمناء وهدفه بحث المستجدات والخطوات القادمة وكيفية التصعيد اذا لم يتم الاستجابة لحقوق أفراد الشرطة علي حد وصفه، لافتا أن وفودًا من أفراد الشرطة تتوافد للتضامن معهم من محافظات بورسعيد و السويس و الإسماعيلية و القاهرة.

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