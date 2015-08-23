أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تعرفوا إلى النسخة الكولومبية من شيرين عبد الوهاب

Google+ Print
تعرفوا إلى النسخة الكولومبية من شيرين عبد الوهاب تعرفوا إلى النسخة الكولومبية من شيرين عبد الوهاب

الأحد 23-08-2015 14:41

في سابقة هى الأولى من نوعها، طرحت قناة Caracol TV، التابعة للتلفزيون الكولومبي، البرومو الترويجي الأول لمسلسل النجمة عبدالوهاب "طريقي"، لعرضه عبر شاشتها خلال أيام.

وقامت القناة بترجمة المسلسل، الذي عرض فى خلال شهر رمضان الماضي على عدد من القنوات الفضائية، "مدبلج" للغة الكولومبية.

ويعد مسلسل "طريقي" هو الأول من نوعه في الدراما المصرية، الذي تقوم قناة كولومبية بترجمته وعرضه على التلفزيون.

شيرين عبد الوهاب تتحول إلى شقراء

يذكر أن أحداث المسلسل تقترب من حياة شيرين الشخصية مع بعض الفروقات، التي وضعها مؤلف العمل حتى لا يعتقد الجمهور أنها معاناتها الشخصية، حيث جعل نشأتها فى القرى بدلاً من أحد الأحياء الشعبية في القاهرة.

ويشارك فى بطولة العمل بجانب شيرين عبد الوهاب، الممثل السوري باسل خياط، والفنانة القديرة سوسن بدر، ومحمود الجندي، وأحمد فهمي، ومحمد عادل، ومحمد ممدوح وندى موسى، وسلوى محمد علي، وتأليف تامر حبيب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.
 

شاهد الفيديو الترويجي المترجم للمسلسل على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/CaracolTVIntl/videos/vb.14014243329/10153570231163330/?type=2&theater

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر