تعرفوا إلى النسخة الكولومبية من شيرين عبد الوهاب

في سابقة هى الأولى من نوعها، طرحت قناة Caracol TV، التابعة للتلفزيون الكولومبي، البرومو الترويجي الأول لمسلسل النجمة شيرين عبدالوهاب "طريقي"، لعرضه عبر شاشتها خلال أيام.

وقامت القناة بترجمة المسلسل، الذي عرض فى مصر خلال شهر رمضان الماضي على عدد من القنوات الفضائية، "مدبلج" للغة الكولومبية.

ويعد مسلسل "طريقي" هو الأول من نوعه في الدراما المصرية، الذي تقوم قناة كولومبية بترجمته وعرضه على التلفزيون.

شيرين عبد الوهاب تتحول إلى شقراء

يذكر أن أحداث المسلسل تقترب من حياة شيرين الشخصية مع بعض الفروقات، التي وضعها مؤلف العمل حتى لا يعتقد الجمهور أنها معاناتها الشخصية، حيث جعل نشأتها فى القرى بدلاً من أحد الأحياء الشعبية في القاهرة.

ويشارك فى بطولة العمل بجانب شيرين عبد الوهاب، الممثل السوري باسل خياط، والفنانة القديرة سوسن بدر، ومحمود الجندي، وأحمد فهمي، ومحمد عادل، ومحمد ممدوح وندى موسى، وسلوى محمد علي، وتأليف تامر حبيب، ومن إخراج محمد شاكر خضير.



شاهد الفيديو الترويجي المترجم للمسلسل على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/CaracolTVIntl/videos/vb.14014243329/10153570231163330/?type=2&theater

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