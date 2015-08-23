كاظم الساهر يسأل من مهرجان إهدن: ما سر هذه الأغنية؟

ختام فعاليات مهرجان "إهدنيات" كان مسكاً مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، حيث أحيى حفلين ناجحين يوم الجمعة والسبت، وشهد الحفلان إقبالاً جماهيرياً من جميع المناطق اللبنانية وحضور كثيف للجالية العراقية في لبنان.

عودّ الساهر محبيه على تقديم أفضل ما لديه، وأكبر دليل على نجاح حفلاته في لبنان، هو نفاذ بطاقات حفله قبل موعد الحفل.

فبينما كانت بيروت تغرق في تظاهرات شعبية ومطلبية شهدت مظاهر عنف، كانت بلدة "إهدن" في عالم اخر، عالم ابداع وفن ورومانسية حملها كاظم بصوته فخدر الحاضرين وأنساهم ان ثمة ما ينتظرهم خارج جدران المهرجان.

اعتلى الساهر خشبة المسرح عند الساعة التاسعة والنصف مساء وسط تصفيق حار من الجمهور الحاضر، حفله لا يشبه أي حفل آخر، غنى على مدار ساعتين الشوق والألم والحب، والنساء والفتيات لم يتراجعن عن ذكر اسمه بشكل هستيري.

بدأ الساهر حفله بأغنية "أراضي خدودها"، ومن عمق أعماق الإحساس غنّى "الحب المستحيل" فتفاعل الجمهور هاتفا مصفّقا مطالبا بالتكرار . ومع " هل عندك شك " تحوّل المهرجان الى ساحة فرح مجنون مسّه سحر المكان وسحر الصوت وسحر الحبّ .

ومع أغنية "جميلته" بغداد زاد منسوب التفاعل ليتبعها بأغنية "يا رايحين لبنان" . قليل من هدوء وكلام لطيف فأغنية "مستبدة" .

الجمهور لم يجلس في مقاعده لاسيما عندما أدى الساهر أغنيتي "هل عندك شك" و "زيديني عشقاً. كما أطلق الساهر أغنيته الجديدة "لجسمك عطر خطير النوايا" رافقه فيها عازف البيانو فقط، فأخذ الجمهور معه برحلة من الرومانسية والحب.

كما مازح الساهر جمهوره عندما طالبوه بأداء أغنية "مستبدة"، فقال "عندما قدمت أغنية "مستبدة" شعرت بالخوف من هجوم النساء علي، إلا ما أستغربه هو طلبهن الكثيف على هذه الأغنية في جميع حفلاتي ، وتساءل "ما سرّ هذه الأغنية"؟؟

كما سأل كاظم خلال الحفل الجمهور هل أنتم سعداء؟ هل تشعرون بالبرد؟ ليجيب بنفسه عن السؤال "الموسيقى مصدر للدفء".

وانضم كاظم إلى موجة التقاط "السيلفي" مع الجمهور، واستأذنهم قبل أخذها، ولكن التقطت الصورة ليس كما يقوم بها الكثيرين، بل بعدسة مصور محترف وقف كاظم على المسرح والجمهور خلفه.

ملاحظات:

لا بد من الإشادة بالتنظيم الرائع والمعروف عن مهرجان "إهدنيات" للسنة الرابعة وهو ينافس أضخم المهرجانات العالمية.

حرص القيمون على المهرجان على تخصيص أماكن لائقة للصحافيين.

وضعت شاشات عملاقة ليتسنى للصفوف الخلفية رؤية الفنان الذي يغني على المسرح.

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