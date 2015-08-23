بالصور: سينتيا فرح تحصد لقب ملكة جمال لبنان المغترب للعام 2015

فازت الشابة سينتيا فرح بلقب ملكة جمال لبنان المغترب للعام 2015، متفوقة على 10 صبايا من 10 بلدان اغترابية تبارَين لنيل اللقب.

الإحتفال الذي أقيم في jardin du ciel بأوتيل برمانا، وقدمته الإعلامية ريمي درباس، ضم 10 فتيات من أصول لبنانية هن: نتالي مقدسي ملكة جمال لبنان في واشنطن، كارمن سعد ملكة جمال لبنان في ساحل العاج، رومانا مزهر ملكة جمال لبنان في سويسرا، مروى كامارا ملكة جمال لبنان في دبي، ماري رين زخور ملكة جمال لبنان في غوتنبرغ، ليزا صباح ملكة جمال لبنان في لاس فيغاس، سينتيا بعقليني ملكة جمال لبنان في بوركينا فاسو، كريستال كعدي ملكة جمال لبنان في ستوكهولهم، عليا مراد ملكة جمال لبنان في الارجنتين، وسينتيا فرح ملكة جمال لبنان في استراليا.

أما لجنة التحكيم، ضمت كل من: أخصائية التغذية مجدلينا الرومي، طبيب تجميل وزراعة الاسنان الدكتور رائد لطوف، السيدة هند خير الله، الممثل ومقدم البرامج وسام حنا، السيدة غريس فرح، السيدة شيرين بواري، مصمم تاج الملكة نايف علوا ، السيدة ندى زعرور رئيسة حزب الخضر اللبناني، الدكتور فادي هاشم، والدكتور الين رزق.

إلى جانب الملكة التي تربعت على عرش جمال بلاد الإغتراب، حصلت الشابة نتالي مقدسي على لقب الوصيفة الأولى، بينما إختيرت ليزا صباح وصيفة ثانية.

وخلال السهرة، وزعت 4 ألقاب مختلفة على 4 فتيات وجاءت على الشكل التالي:

Best National Costume: سينتيا بعقليني

Miss Photogenic: عليا مراد

Miss Congenialty: كريستال كعدي

Miss Elegance: ماري رين زخور

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