بالصور.. افتتاح 3 مراكز شباب بعد تطويرها ورفع كفائتها بالوادى الجديد
قال الكابتن يحيى دياب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المديرية انتهت اليوم الأحد من مشروعات تطوير 3 مراكز شباب بمركزى الداخلة وبلاط، هى مراكز القلمون، والقصر، وبلاط.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف دياب، فى تصريحاتٍ صحفية، أن المديرية تنفذ خلال الفترة الحالية، خطة طموحة شاملة لتطوير ورفع كفاءة 15 مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة، بتكلفة 5 ملايين جنيه، تحت إشراف جهاز التعمير، والتى تتضمن إجراء أعمال صيانة للمنشآت، والملاعب، ودورات المياه، وتجهيزها لاستقبال الطلائع، والشباب، بكل مركز من تلك المراكز على مستوى المحافظة.
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