بالصور.. افتتاح 3 مراكز شباب بعد تطويرها ورفع كفائتها بالوادى الجديد

قال الكابتن يحيى دياب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المديرية انتهت اليوم الأحد من مشروعات تطوير 3 مراكز شباب بمركزى الداخلة وبلاط، هى مراكز القلمون، والقصر، وبلاط.

وأضاف دياب، فى تصريحاتٍ صحفية، أن المديرية تنفذ خلال الفترة الحالية، خطة طموحة شاملة لتطوير ورفع كفاءة 15 مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة، بتكلفة 5 ملايين جنيه، تحت إشراف جهاز التعمير، والتى تتضمن إجراء أعمال صيانة للمنشآت، والملاعب، ودورات المياه، وتجهيزها لاستقبال الطلائع، والشباب، بكل مركز من تلك المراكز على مستوى المحافظة.



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