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الاتحاد التعاونى يبحث حل مشاكل أصحاب المشاريع الصغيرةبـ" مشروعك" بكفر الشيخ

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عقد اليوم الأحد الاتحاد التعاوني الإنتاجي اجتماعاً لبحث حل مشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة ببرنامج "مشروعك" تحت رعاية الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ.

وناقش أحمد محمود الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي عدد من المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة ببرنامج " مشروعك" بمراكز ومدن المحافظة، بحضور احمد عبد المهيمن مدير عام الاتحاد التعاوني و مصطفى الوكيل مدير الحرف الصناعية و أحمد الشيتانى مدير إدارة مشروعك بالديوان العام و أمل عثمان عضو ، وعدد من أصحاب المشاريع الحاصلين على قروض من خلال برنامج "مشروعك".

كما تم مناقشة عدد من المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع وصغار المنتجين التابعة لبرنامج "مشروعك" من أهمها القروض والفوائد البنكية ، حيث تعد هذه المشاكل عائق أمام الحرفيين وصغار المنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب .

وأشار إلى أن أحد أصحاب المشاريع الصغيرة على ضرورة توفير التمويل الميسر والتسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع وذلك لتشجيع الشباب على العمل، وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لرئاسة جمعية شباب "مشروعك" بكفر الشيخ لحين انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة من أصحاب المشاريع أنفسهم .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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