الاستعانة بسيارات شفط من القاهرة للسيطرة على مشكلات صرف صحى الإسماعيلية

أعلن المهندس على حسين رئيس شركة مياة القناة، أنه فى إطار التعاون المستمر بين الشركات والمهندس منصور بدوى إبراهيم رئيس صرف القاهرة، تم الاستعانة بسيارة شفط نافورى لمدة ستة أيام لتطهير جزء من شبكة مدينة الإسماعيلية، وضم طاقم التشغيل للسيارة، بالإضافة للعاملين والفنيين.

وأشار حسين فى تصريحات له، إلى أنه نظرا لتكدس السيارات فى أوقات الذروة فى مناطق العمل فسيتم مواصلة العمل من الساعة الحادية عشر مساء، وتم إعداد خطة عمل لإنهاء تطهير شبكة حى ثان بإشراف رئيس الشركة، وبتواجد المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه وم. محب رئيس المنطقة وأحمد صالح رئيس الشبكات.