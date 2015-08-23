بلاغ ضد محافظ البحيرة لإهدار المال العام فى بيع أراضى جامعة رشيد الخاصة

تقدم أحمد السمرى أمين لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بمدينة رشيد بالبحيرة، ببلاغ رسمى ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بصفتهم، وكذلك عدد من المسؤولين عن الأملاك والإسكان والتخطيط والاستثمار بالمحافظة، وذلك لاتهامهم ببيع مساحة 35 فدانا من الأراضى الخاصة بمشروع مدينة رشيد السكنية لمستثمرين وتخصيصها لإقامة جامعة خاصة عليها بدون إتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

وأكد أمين لجنة الحريات فى البلاغ الذى تم التقدم به إلى قسم شرطة رشيد وحمل رقم 3567 لسنة 2015، أن هذا البيع يمثل إهدارا للمال العام، نظرا لتدنى سعر الأرض المباعة، حيث تم بيع متر الأرض ب 110 جنيه فقط، بما لايمثل سعركميات الرمل الموجودة عليها بحسب وصفه.