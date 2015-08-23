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عُلب المكياج لشحن موبايلك على الموضة

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عُلب المكياج لشحن موبايلك على الموضة عُلب المكياج لشحن موبايلك على الموضة

الأحد 23-08-2015 17:44

تحتاج السيدة إلى أغراض كثيرة داخل حقيبتها اليومية وتحاول التخفيف منها، إلا أنّها سرعان ما تجد نفسها محمّلة بالكثير من العتاد. لتفادي حمل الحاجات الكثيرة، انتشر في الأسواق شاحن للهاتف على شكل علبة مكياج، هو في الوقت نفسه مرآة شخصيّة. هذا المنتج أصبح الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صوره، وأصبح من أساسيات الموضة عند السيّدة.

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تحقّقي من مكياجك بوساطة شاحن هاتفك الخاصّ!

تتعدّد أشكال هذا الشاحن الثنائي:
- مرآة مدمجة من اللؤلؤ مع شاحن USB: هذه الفكرة الجديدة والمبتكرة التي قامت بها كيك ستارتر تبدو جيدة لكثير من الناس، لأنّ المشروع قد حقّق 137٪ من هدفه، بعد 21 يوماً فقط من نشره في السوق. هذه اللؤلؤة لديها مرآتان: واحدة منتظمة، والثانية مكبرة بتقنية X3، بالإضافة إلى ضوء LED لمساعدتك على الرؤية بشكل أفضل. تحتوي القاعدة على بطارية ليثيوم بوليمر، وهي بطارية قابلة لشحن الهواتف والأدوات الصغيرة الأخرى.


- شاحن أحمر الخدود المحمول: هذا الاختراع العصريّ لا يشحن هاتفك الذكي فقط، بل يُساعد أيضاً في الحفاظ على مكياجك بحالة جيّدة بفضل المرآة. حجم هذا الشاحن المحمول لا يتعدّى الـ 7 × 3 × 7 سم، وهو ذو تصميم مميّز.

- علب المكياج بألوان مختلفة، وبالشكل نفسه، لتصاميم علب المكياج الحقيقية لأهمّ الماركات العالمية.

إذا كنت من مواكبات الموضة بدقّة، فأنت بحاجة إلى هذا الشاحن على مكتبك وفي حقيبتك من أجل مزيد من التألّق. ولا تنسي أن تصوّريه وتنشريه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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