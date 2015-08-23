أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - الأمن التونسي يمنع ' دخلة وايت نايتس ضد مرتضى منصور '

Google+ Print
صورة - الأمن التونسي يمنع ' دخلة وايت نايتس ضد مرتضى منصور ' صورة - الأمن التونسي يمنع ' دخلة وايت نايتس ضد مرتضى منصور '

منع الأمن التونسي دخول أدوات الجماهير التي صاحبت الزمالك من لحضور مباراة الصفاقسي التونسي في الكونفدرالية الإفريقية.

الأمن التونسي فتش الجمهور المصري تفتيشا ذاتيا وحرص على دخول الحضور من دون أي رسائل مسيئة.

وأكد المراسلون الصحفيون المصريون المصاحبين لبعثة الزمالك أن الصورة الموجودة أعلاه كانت ضمن اللافتات التي منعها الأمن من دخول أرض الملعب.

رابطة وايت نايتس أعلنت عن حضورها المباراة وأن الأمن التونسي ضايقهم ومنعهم من اصطحاب أدواتهم لصنع "دخلة" تحكي قصة ملعب الدفاع الجوي.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد دخل في صدامات متكررة مع رابطة اولتراس وايت نايتس خلال الموسم المنصرم.

الجمهور المصاحب للزمالك سيشاهد فريقه بعدما ضمن الترشح إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي يحتل المركز الثاني بـ9 نقاط خلف أورلاندو بايرتس المتصدر بـ12 نقطة.

ويستضيف الزمالك فريق أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر