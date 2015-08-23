صورة - الأمن التونسي يمنع ' دخلة وايت نايتس ضد مرتضى منصور '

منع الأمن التونسي دخول أدوات الجماهير التي صاحبت الزمالك من مصر لحضور مباراة الصفاقسي التونسي في الكونفدرالية الإفريقية.

الأمن التونسي فتش الجمهور المصري تفتيشا ذاتيا وحرص على دخول الحضور من دون أي رسائل مسيئة.

وأكد المراسلون الصحفيون المصريون المصاحبين لبعثة الزمالك أن الصورة الموجودة أعلاه كانت ضمن اللافتات التي منعها الأمن من دخول أرض الملعب.

رابطة وايت نايتس أعلنت عن حضورها المباراة وأن الأمن التونسي ضايقهم ومنعهم من اصطحاب أدواتهم لصنع "دخلة" تحكي قصة ملعب الدفاع الجوي.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد دخل في صدامات متكررة مع رابطة اولتراس وايت نايتس خلال الموسم المنصرم.

الجمهور المصاحب للزمالك سيشاهد فريقه بعدما ضمن الترشح إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

الزمالك قبل مواجهة الصفاقسي يحتل المركز الثاني بـ9 نقاط خلف أورلاندو بايرتس المتصدر بـ12 نقطة.

ويستضيف الزمالك فريق أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.