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قناة الحياة: 50 حاضرا من وايت نايتس يهاجمون أحمد الشناوي

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قناة الحياة: 50 حاضرا من وايت نايتس يهاجمون أحمد الشناوي قناة الحياة: 50 حاضرا من وايت نايتس يهاجمون أحمد الشناوي

قال مراسل قناة الحياة في تونس إن 50 من الحاضرين مع الزمالك لدعم الفريق الأبيض هاجموا حارس المرمى الدولي أحمد الشناوي.

وأفادت قناة الحياة بأن الجماهير تعدت في هتافاتها على الحارس الذي كان أول من دخل أرض الملعب من نجوم الزمالك الذين يستعدون للقاء.

ويأتي انتقاد الشناوي ولاعبي الزمالك من وجهة نظر الجماهير لاحتفالهم بالدوري المصري الممتاز.

ذلك كون الموسم شهد فاجعة ملعب الدفاع الجوي التي شهدت سقوط 20 من الضحايا من جماهير الزمالك.

رابطة وايت نايتس أعلنت عن حضورها المباراة وأن الأمن التونسي ضايقهم ومنعهم من اصطحاب أدواتهم لصنع "دخلة" تحكي قصة ملعب الدفاع الجوي.

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