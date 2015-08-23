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كوكا يقترب من الانضمام لاسطنبول التركي

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كوكا يقترب من الانضمام لاسطنبول التركي كوكا يقترب من الانضمام لاسطنبول التركي

اقترب أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي من الانتقال إلى فريق بلدية اسطنبول التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية حسب تقارير برتغالية.

وأكدت جريدة "ريكورد" البرتغالية أن مفاوضات اسطنبول مع ريو أفي وصلت لمراحل متقدمة للغاية بعدما عرض النادي التركي ضم كوكا مقابل مليون يورو.

يذكر أن كوكا كان على وشك الانضمام لبنفيكا بداية هذا الصيف لكن صاحب الزي الأحمر تراجع قبل الخطوة الأخيرة بدعوى أن مهاجم منتخب لديه مشاكل بالقلب.

وظهر كوكا بشكل جيد في أول مباراتين بالموسم الجديد للدوري البرتغالي، إذ أسهم في هدف وسجل مثله خلال المباراتين.

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