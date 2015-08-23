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صحة أسوان :11 وفاة و44 مصاب بسبب الإجهاد الحراري حتى اليوم

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صحة أسوان :11 وفاة و44 مصاب بسبب الإجهاد الحراري حتى اليوم صحة أسوان :11 وفاة و44 مصاب بسبب الإجهاد الحراري حتى اليوم

أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بأسوان ان عدد الوفيات بمحافظة أسوان بسبب ارتفاع درجات الحرارة وصل الى 11 شخص ونحو 44 مصاب،نظرًا لتعرضهم لإجهاد حرارى وضربات شمس.

أستقبلت مستشفيات الحميات على مستوى محافظة أسوان العشرات من المصابين لإصابتهم بإجهاد حرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطقس الساخن بأسوان،وتماثل العديد من الحالات الشفاء بينما ما زال بعضهم يتلقى العلاج اللازم.

وأعلن الأطباء أن المؤشرات الأولىة للإصابة بالإجهاد الحرارى هو الشعور بالدوار وجفاف الجلد وإحمرار العين، والاعياء الشديد مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، كما أن الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة هم صغار السن بدءًا من الأطفال حديث الولادة حتى سن خمس سنوات، وكذلك السيدات المتواجدات بشكل مستمر في المطبخ بمنازلهن أو الأماكن المغلقة غير المعرضة للتهوية، وكبار السن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على مناعة المريض مثل التليف الكبدى أو أمراض القلب والسكر.

ونصح الأطباء هذه الفئات بتجنب الأسباب التي تعرضهم للإجهاد الحرارى وشرب كميات كبيرة من السوائل، والتخفف من الملابس فور ظهور الأعراض، واستخدام الكمادات مع وضع كميات من الماء على المصاب، وبتوفير غرف عزل مجهزة في المستشفيات لاستقبال تلك الحالات.

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