رئيس مكتب بريد بنى سويف يتهم مهندسا بالاعتداء عليه فى مقر عمله

اتهم محمود يس، رئيس مكتب البريد الرئيسى بمدينة بنى سويف، أحد العملاء يعمل مهندس، بالاعتداء عليه بالضرب، بعد مشادة كلامية بينهما، وتم إبلاغ شرطة النجدة التى اصطحبت الشخصين إلى قسم شرطة بنى سويف.

وكتب رئيس المكتب تقرير طبى، بمستشفى بنى سويف العام، لإثبات الإصابة، وتحرر بالواقعة المحضر رقم 14655 لسنة 2015 جنح القسم، وجارى عرضه على النيابة خلال الفترة المسائية.

وقال المحاسب رأفت رمسيس، مدير عام البريد ببنى سويف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن المهندس ويدعى (أسامة. أ)، طلب اليوم مبلغ 100 ألف جنيه من حسابه، وأحضرها الموظف المسئول، ولكنه رفض الاستلام مطالبا بفئات مالية كبيرة، واشتكى إلى (محمود. ى) رئيس المكتب، فأخبره أن المبالغ الموجودة فئات صغيرة، فصعدا سويا إلى الطابق الثانى لمقابلة مساعد المدير، وقبل دخولهما، نشبت مشادة كلامية بينهما، وجه خلالها المهندس لكمة إلى وجه رئيس المكتب به إصابة أسفل العين، وتم إبلاغ الشرطة واصطحبتهما إلى القسم.