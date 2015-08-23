محافظ الإسماعيلية يبحث مع مدير شرطة المرافق خطة القضاء على الإشغالات

استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، العقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق، ونائبه العقيد إيهاب عادل مندور وكيل الإدارة، والنقيب أحمد حامد، وذلك لبحث ومناقشة خطة المحافظة للتعامل مع الإشغالات والعشوائيات وظاهرة انتشار الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة المخصصة للمشاة، وإعاقة حركة السير بالعديد من الشوارع.

وأكد المحافظ أنه لابد من استعادة الهدوء والاستقرار للشارع الإسماعيلى والعمل على رفع كل الإشغالات والتعديات من مختلف الشوارع والأحياء، لتحقيق السهولة فى حركة المشاة، والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وما لديها من إمكانيات لن تألوا جهدا فى التعاون مع شرطة المرافق، وكل الأجهزة الشرطية والأمنية من أجل خدمة المواطنين والعمل على راحتهم، وفى نفس الوقت استعادة هيبة الدولة من خلال تطبيق وتنفيذ القانون على الجميع دونما أية استثناءات.