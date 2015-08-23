أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يبحث مع مدير شرطة المرافق خطة القضاء على الإشغالات

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يبحث مع مدير شرطة المرافق خطة القضاء على الإشغالات محافظ الإسماعيلية يبحث مع مدير شرطة المرافق خطة القضاء على الإشغالات
استقبل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، العقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق، ونائبه العقيد إيهاب عادل مندور وكيل الإدارة، والنقيب أحمد حامد، وذلك لبحث ومناقشة خطة المحافظة للتعامل مع الإشغالات والعشوائيات وظاهرة انتشار الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة المخصصة للمشاة، وإعاقة حركة السير بالعديد من الشوارع.

وأكد المحافظ أنه لابد من استعادة الهدوء والاستقرار للشارع الإسماعيلى والعمل على رفع كل الإشغالات والتعديات من مختلف الشوارع والأحياء، لتحقيق السهولة فى حركة المشاة، والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للإسماعيلية، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وما لديها من إمكانيات لن تألوا جهدا فى التعاون مع شرطة المرافق، وكل الأجهزة الشرطية والأمنية من أجل خدمة المواطنين والعمل على راحتهم، وفى نفس الوقت استعادة هيبة الدولة من خلال تطبيق وتنفيذ القانون على الجميع دونما أية استثناءات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365