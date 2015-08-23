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بالصور.. مدير أمن سوهاج يجتمع مع عمد ومشايخ قرى مركز المحافظة

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قام اليوم الأحد اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد وائل جمال مأمور المركز، بعقد إجتماع مع العمد والمشايخ بكافة قرى مركز سوهاج.

تمت الإشادة بالدور الحيوى الذى يقوم به العمد والمشايخ وثقة الداخلية بهم ودورهم الوطنى فى حفظ الأمن، فضلا عن توضيح صلاحيات العمد والمشايخ والدور المنوط قيامهم به حتى يكونوا قادرين على التحرك والتصرف فى إطار القانون.

ومن جانبهم أبدى العمد والمشايخ ترحيبهم بذلك واستعدادهم التام للتعاون مع أجهزة الشرطة للقيام بهذا الدور من أجل دعم الأداء الأمنى.

جاء ذلك فى إطار خطة الوزارة وتوجيهات وزير الداخليه بتقييم الآداء الأمنى من آن لآخر فى كافة الجوانب وأنشطة المديرية ومراجعة كافة الخطط الأمنية وفقاً للظروف الراهنة وما يتطلبه الأمر من تفعيل دور اللقاءات مع العمد والمشايخ .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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