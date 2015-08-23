مدير أمن الغربية يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

اعتمد اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية حركة التنقلات الداخلية للضباط، حيث تولى العقيد مازن الرشيدى مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية منصب مأمور مركز شرطة سمنود، ونقل العميد طارق داود مأمور مركز قطور للعمل مأمور لمركز شرطة المحلة، ونقل العقيد سعيد النقشبندى للعمل مأمور لمركز شرطة طنطا، ونقل العقيد إيهاب مصطفى نائب مأمور قسم ثان طنطا للعمل مأمور لمركز شرطة قطور كما شملت الحركة.

كما نقل الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا للعمل رئيسا لمباحث قسم أول طنطا، وتصعيد النقيب أحمد الحجار معاون مباحث قسم ثان طنطا رئيسًا لوحدة مباحث القسم، ونقل الرائد أحمد الصباحي رئيس مباحث مركز السنطة إلى إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن، وتصعيد النقيب محمد الجمل معاون أول مباحث مركز السنطة للعمل رئيسا لوحدة مباحث المركز، وتصعيد النقيب محمد السعدني معاون مباحث مركز بسيون رئيسًا لوحدة مباحث المركز، كما تم تصعيد الرائد كمال عبد الرءوف للعمل رئيسا لوحدة مباحث شرطة المرافق بالغربية، ونقل الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث كفر الزيات للعمل رئيسًا لمباحث زفتى، وتصعيد الرائد هادي سالم معاون مباحث المركز رئيسًا لوحدة المباحث خلفا له، ونقل النقيب احمد عليمي معاون مباحث قسم ثان طنطا للعمل معاون مباحث مركز زفتى، ونقل النقيب أيمن الشاذلي معاون مباحث قسم ثان طنطا للعمل رئيسا لوحدة مباحث قطور، ونقل الرائد احمد جعيصة رئيس مباحث مركز شرطة زفتى للعمل رئيسا لوحدة مباحث مركز طنطا، وتصعيد النقيب حازم حسام معاون مباحث مركز سمنود رئيسا لوحدة مباحث المركز خلفا للمقدم محمد عاصم الذي تم تصعيده رئيسًا لمباحث الأداب، ونقل الرائد أحمد العيسوي للعمل رئيسا لمباحث مركز المحلة خلفا للرائد عمر أبو بكر الذى تم نقله لوحدة إدارة المال بمديرية الأمن.

كما شملت الحركة نقل الملازم أول محمد هاشم معاون مباحث قسم ثالث المحلة لوحدة مباحث قسم أول المحلة، ونقل الملازم أول على رحاب من معاون مباحث قسم ثان المحلة إلى معاون مباحث قسم ثالث المحلة ونقل الملازم أول عمرو منصور معاون مباحث قسم ثان المحلة إلى معاون مباحث مركز المحلة.

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